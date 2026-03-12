Президентите на Сърбия и ОАЕ обсъдиха събитията в Близкия изток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед ал Нахян и неговият сръбски колега Александър Вучич имаха телефонен разговор, за да обсъдят събитията в Близкия изток, особено на фона на военната ескалация, както и техните последици за сигурността и стабилността в региона, предаде новинарската агенция на ОАЕ - УАМ.

По време на разговора Вучич осъди терористичните атаки срещу генералното консулство на ОАЕ в Иракски Кюрдистан, отбелязвайки, че ударите представляват нарушение на международните норми и споразумения, които гарантират защитата на дипломатическите мисии и представлява опасна ескалация, която заплашва безопасността и сигурността на дипломатическия персонал, пише БТА.

Вучич потвърди пълната солидарност на Сърбия с мерките на ОАЕ за опазване на сигурността, териториалната цялост и безопасността на народа.

Шейх Ал Нахян благодари на сръбския президент за позицията на страната му на подкрепа и солидарност с ОАЕ.

И двете страни подчертаха необходимостта от незабавно прекратяване на ескалацията и призоваха за сериозен диалог и дипломация за опазване на сигурността и стабилността в региона и предотвратяването на бъдещи кризи.