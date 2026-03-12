Албания иска реформи за членство в ЕС

Албанският външен министър Ферит Ходжа потвърди волята на Албания за реформи, свързани с членството ѝ в ЕС, на среща с еврокомисаря по разширяването Марта Кос, предаде АТА.
Ходжа се срещна с Кос вчера в рамките на първото си официално посещение в Брюксел след поемането на поста. Той определи срещата с еврокомисаря по разширяването като отлична възможност за повторно потвърждение за, по думите му, безпрецедентния напредък на Албания по пътя ѝ към Европейския съюз, информира медията, пише БТА.
Според външния министър на Албания този напредък се отразява на ритъма и качеството на преговорния процес с ЕС, както и върху дълбоките и всеобхватни реформи, които се предприемат в албанските институции и общество. Той допълни, че пътят, който предстои пред Албания, е ясен, но и по-амбициозен от всякога.
„Албания остава изцяло ангажирана с поддържането на този импулс и с резултати по отношение на нашите съвместни и амбициозни работни планове (с ЕС) за процеса на присъединяване със същата решителност, която е ръководила напредъка ни до момента. (...) нашият дневен ред остава фокусиран, съдържателен и ориентиран към бъдещето“, каза Ходжа. Той допълни, че Албания не пести усилия и не губи време, за да изпълни определените критерии.
Албанският външен министър каза още, че в момент на увеличаващи се геополитически предизвикателства, разширяването на ЕС отново е добило стратегическо значение като ключов инструмент за разпростиране на стабилността, просперитета и демократичните ценности на целия континент.
„Това е едновременно исторически момент и изпитание на колективната ни решителност за това да изпълним обещанието за обединена Европа. Албания е готова да продължи да изпълнява своята част с решителност, отговорност и непоклатим ангажимент към европейския проект“, заяви Ходжа.
По време на срещата еврокомисарят Кос оцени волята и сериозността, с които Албания изпълнява ангажиментите си в рамките на процеса по евроинтеграция в момент, когато процесът по разширяване остава процес, основаващ се на заслуги и истински резултати.
В рамките на двудневното си посещение в Брюксел вчера Ходжа се срещна и с върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.