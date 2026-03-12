Албания иска реформи за членство в ЕС

Албанският външен министър Ферит Ходжа потвърди волята на Албания за реформи, свързани с членството ѝ в ЕС, на среща с еврокомисаря по разширяването Марта Кос, предаде АТА.

Ходжа се срещна с Кос вчера в рамките на първото си официално посещение в Брюксел след поемането на поста. Той определи срещата с еврокомисаря по разширяването като отлична възможност за повторно потвърждение за, по думите му, безпрецедентния напредък на Албания по пътя ѝ към Европейския съюз, информира медията, пише БТА.

Според външния министър на Албания този напредък се отразява на ритъма и качеството на преговорния процес с ЕС, както и върху дълбоките и всеобхватни реформи, които се предприемат в албанските институции и общество. Той допълни, че пътят, който предстои пред Албания, е ясен, но и по-амбициозен от всякога.

„Албания остава изцяло ангажирана с поддържането на този импулс и с резултати по отношение на нашите съвместни и амбициозни работни планове (с ЕС) за процеса на присъединяване със същата решителност, която е ръководила напредъка ни до момента. (...) нашият дневен ред остава фокусиран, съдържателен и ориентиран към бъдещето“, каза Ходжа. Той допълни, че Албания не пести усилия и не губи време, за да изпълни определените критерии.

Албанският външен министър каза още, че в момент на увеличаващи се геополитически предизвикателства, разширяването на ЕС отново е добило стратегическо значение като ключов инструмент за разпростиране на стабилността, просперитета и демократичните ценности на целия континент.

„Това е едновременно исторически момент и изпитание на колективната ни решителност за това да изпълним обещанието за обединена Европа. Албания е готова да продължи да изпълнява своята част с решителност, отговорност и непоклатим ангажимент към европейския проект“, заяви Ходжа.

По време на срещата еврокомисарят Кос оцени волята и сериозността, с които Албания изпълнява ангажиментите си в рамките на процеса по евроинтеграция в момент, когато процесът по разширяване остава процес, основаващ се на заслуги и истински резултати.

В рамките на двудневното си посещение в Брюксел вчера Ходжа се срещна и с върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.