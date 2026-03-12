Италия освобождава 9 млн. барела петрол от стратегическите си резерв

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Италия ще предостави 9 милиона барела петрол от стратегическите си резерви като част от координираното освобождаване на запаси от държавите членки на Международната агенция по енергетика (МАЕ), съобщи правителствен източник, цитиран от Ройтерс.

По думите на източника количеството може да бъде предоставено незабавно, пише БТА.

В сряда МАЕ препоръча освобождаването на общо 400 милиона барела петрол – най-голямата подобна мярка в историята на организацията – в опит да се ограничат рязко покачващите се цени на суровината на фона на войната между Съединените щати и Иран, както и напрежението с участието на Израел.