ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Реал" призна, че е сгрешил с пускане...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22455067 www.24chasa.bg

Италия освобождава 9 млн. барела петрол от стратегическите си резерв

2524
Италия освобождава 9 млн. барела петрол от стратегическите си резерв СНИМКА: Pixabay

Италия ще предостави 9 милиона барела петрол от стратегическите си резерви като част от координираното освобождаване на запаси от държавите членки на Международната агенция по енергетика (МАЕ), съобщи правителствен източник, цитиран от Ройтерс.

По думите на източника количеството може да бъде предоставено незабавно, пише БТА.

В сряда МАЕ препоръча освобождаването на общо 400 милиона барела петрол – най-голямата подобна мярка в историята на организацията – в опит да се ограничат рязко покачващите се цени на суровината на фона на войната между Съединените щати и Иран, както и напрежението с участието на Израел.

Италия освобождава 9 млн. барела петрол от стратегическите си резерв СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание