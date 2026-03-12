Доналд Тръмп назначи вдовицата на Чарли Кърк в съвета на Военновъздушните сили

Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи Ерика Кърк – вдовицата на убития десен активист Чарли Кърк – в ключов консултативен съвет към Академията на Военновъздушните сили на Съединените щати.
37-годишната Кърк става част от 16-членния Съвет на посетителите на военната академия в Колорадо Спрингс. Съветът наблюдава и оценява дейността на академията – от дисциплината и морала на курсантите до учебните програми, обучението, материалната база и финансовото управление, пише The Guardian.
Съпругът ѝ Чарли Кърк, който беше назначен в същия съвет от Тръмп година по-рано, загина през септември, след като беше прострелян по време на публична лекция в университета "Юта Вали".
Назначението на Ерика Кърк не беше официално обявено от академията, но беше съобщено от политически медии, сред които The Hill. Името ѝ вече фигурира сред настоящите пет назначения на Тръмп в съвета, като едно място остава вакантно.
Сред другите назначени от президента през март 2025 г. са републиканският сенатор от Алабама Томи Тубървил и Дина Пауъл, бивш заместник-съветник по националната сигурност по време на първата администрация на Тръмп.
По-голямата част от останалите членове на съвета са конгресмени от двете партии. Сред тях са и републиканските сенатори Кевин Крамер от Северна Дакота и Маркуейн Мълин от Оклахома, назначени от лидера на мнозинството в Сената Джон Тюн.
Говорителят на Белия дом Оливия Уелс заяви, че Ерика Кърк е „перфектният избор" да продължи работата на съпруга си.
„Чарли Кърк служеше с гордост в този съвет и вдъхновяваше не само бъдещите военни, но и милиони хора по света със своята християнска вяра, защитата на истината и любовта към родината", се казва в изявлението.
След убийството на съпруга си Ерика Кърк продължи активната си дейност в консервативната организация Turning Point USA, която той основа. В момента тя е неин председател и главен изпълнителен директор.
Тя трябва да се появи на събитие в Литър Рок заедно с губернатора на Арканзас Сара Хъкаби Сандърс, където ще популяризира програмата Club America – инициатива за създаване на клубове на Turning Point във всяко държавно средно училище в щата.
Ерика Кърк, бивша носителка на титлата "Мис Аризона", беше спомената и от Тръмп по време на обръщението му за състоянието на съюза пред Конгреса през февруари.