Доналд Тръмп назначи вдовицата на Чарли Кърк в съвета на Военновъздушните сили

Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи Ерика Кърк – вдовицата на убития десен активист Чарли Кърк – в ключов консултативен съвет към Академията на Военновъздушните сили на Съединените щати.

37-годишната Кърк става част от 16-членния Съвет на посетителите на военната академия в Колорадо Спрингс. Съветът наблюдава и оценява дейността на академията – от дисциплината и морала на курсантите до учебните програми, обучението, материалната база и финансовото управление, пише The Guardian.

Съпругът ѝ Чарли Кърк, който беше назначен в същия съвет от Тръмп година по-рано, загина през септември, след като беше прострелян по време на публична лекция в университета "Юта Вали".

Назначението на Ерика Кърк не беше официално обявено от академията, но беше съобщено от политически медии, сред които The Hill. Името ѝ вече фигурира сред настоящите пет назначения на Тръмп в съвета, като едно място остава вакантно.

Сред другите назначени от президента през март 2025 г. са републиканският сенатор от Алабама Томи Тубървил и Дина Пауъл, бивш заместник-съветник по националната сигурност по време на първата администрация на Тръмп.

По-голямата част от останалите членове на съвета са конгресмени от двете партии. Сред тях са и републиканските сенатори Кевин Крамер от Северна Дакота и Маркуейн Мълин от Оклахома, назначени от лидера на мнозинството в Сената Джон Тюн.

Говорителят на Белия дом Оливия Уелс заяви, че Ерика Кърк е „перфектният избор" да продължи работата на съпруга си.

„Чарли Кърк служеше с гордост в този съвет и вдъхновяваше не само бъдещите военни, но и милиони хора по света със своята християнска вяра, защитата на истината и любовта към родината", се казва в изявлението.

След убийството на съпруга си Ерика Кърк продължи активната си дейност в консервативната организация Turning Point USA, която той основа. В момента тя е неин председател и главен изпълнителен директор.

Тя трябва да се появи на събитие в Литър Рок заедно с губернатора на Арканзас Сара Хъкаби Сандърс, където ще популяризира програмата Club America – инициатива за създаване на клубове на Turning Point във всяко държавно средно училище в щата.

Ерика Кърк, бивша носителка на титлата "Мис Аризона", беше спомената и от Тръмп по време на обръщението му за състоянието на съюза пред Конгреса през февруари.