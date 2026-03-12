ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Експлозии са чути в центъра на Дубай

Дубай вече не е сред предпочитаните дестинации за българите след започването на войната в Иран.

Експлозии се чуха днес сутринта в центъра на Дубай, като една от тях беше много силна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Властите в Дубай съобщиха за „незначителен инцидент с дрон" в четвъртък, след като журналист е чул експлозии в централната част на града. Случаят идва на фона на продължаващите атаки на Иран срещу държави от Персийския залив след ударите на Съединените щати и Израел.

Журналист на АФП е видял малки облаци дим над жилищния квартал Ал Бадаа, които скоро след това са се разсеяли.

От началото на войната в Близкия изток на 28 февруари страните от Персийския залив понасят основната тежест от иранските атаки. До момента в региона са загинали 24 души, сред които седем американски военнослужещи и 11 цивилни.

По-рано през деня контейнеровоз в Персийския залив е бил ударен от снаряд край бреговете на Дубай, което е предизвикало малък пожар. Според британски военен център за наблюдение на корабоплаването екипажът на плавателния съд е в безопасност.

Междувременно в Бахрейн иранска атака е предизвикала голям пожар на остров Мухарак, където се намира международното летище на страната. В района има резервоари за авиационно гориво, както и съоръжения, свързани с петролната индустрия на кралството.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

