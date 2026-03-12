ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Реал" призна, че е сгрешил с пускане...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22455247 www.24chasa.bg

Иранската армия е нанесла удари по израелски военни бази и обекти на "Шин Бет"

3176
Иранската армия е нанесла удари по израелски военни бази и обекти на "Шин Бет".

Иранската армия заяви, че е нанесла удари по израелски военни бази и "Шин Бет", контраразузнаването на Израел, предаде Франс прес.

"Въздушните бази в Палмахим и Овда, принадлежащи на ционистския режим, както и централата на "Шин Бет", бяха атакувани от дронове на армията на Ислямската република Иран", се посочва в съобщение, излъчено по държавната телевизия, пише БТА.

Сутринта над Йерусалим се чуха експлозии, а израелските въоръжени сили сигнализираха за изстрелване на ирански ракети към Израел и активираха сирените за тревога, отбелязва АФП. Противовъздушната отбрана е започнала работа, за да ги прехване, според същото съобщение.

Повечето от ракетите, изстреляни срещу Израел в отговор на израелско-американската офанзива срещу Иран, започнала на 28 февруари, биват спрени преди крайната си цел, но отломките, които падат на земята, ежедневно раняват хора и причиняват материални щети. От началото на войната в Израел са загинали 12 души.

Иранската армия е нанесла удари по израелски военни бази и обекти на "Шин Бет".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание