Иранската армия е нанесла удари по израелски военни бази и обекти на "Шин Бет".

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иранската армия заяви, че е нанесла удари по израелски военни бази и "Шин Бет", контраразузнаването на Израел, предаде Франс прес.

"Въздушните бази в Палмахим и Овда, принадлежащи на ционистския режим, както и централата на "Шин Бет", бяха атакувани от дронове на армията на Ислямската република Иран", се посочва в съобщение, излъчено по държавната телевизия, пише БТА.

Сутринта над Йерусалим се чуха експлозии, а израелските въоръжени сили сигнализираха за изстрелване на ирански ракети към Израел и активираха сирените за тревога, отбелязва АФП. Противовъздушната отбрана е започнала работа, за да ги прехване, според същото съобщение.

Повечето от ракетите, изстреляни срещу Израел в отговор на израелско-американската офанзива срещу Иран, започнала на 28 февруари, биват спрени преди крайната си цел, но отломките, които падат на земята, ежедневно раняват хора и причиняват материални щети. От началото на войната в Израел са загинали 12 души.