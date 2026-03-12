27 бойци от шиитската полиция в Ирак са били убити при въздушна атака

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 27 бойци от проиранската шиитска милиция "Хашд аш Шааби" ("Сили на народната мобилизация") бяха убити и около 63 бяха ранени при въздушни удари в западната иракска провинция Анбар, предаде ДПА, като се позова на съобщения в местни медии.

Мишена на атаката е бил щабът на "Хашд аш Шааби", който се намира в района Акашат, близо до иракско-сирийската граница. Съобщава се и за тежки материални щети, включително по превозни превозни средства, линейки и др, пише БТА.

Групировката "Харакат Ансар Аллах ал Ауфия", която е свързана с атакуваната иракска милиция, каза, че нейни сили в района на границата със Сирия са били подложени на израелско-американски удари.

"Хашд аш Шааби" е мощна паравоенна група, която изигра изключително важна роля в борбата срещу "Ислямска държава" в Ирак в периода между 2014 и 2017 г. Впоследствие милицията продължи да си сътрудничи със силите за сигурност и с редовната армия на Ирак.

Засега иракското правителство не е коментирало атаката.

Междувременно губернаторът на Ебрил в Иракски Кюрдистан Омед Хошнау заяви, че през последното денонощие управляваната от него провинция е била подложена на най-малко 17 атаки с дронове. Повечето от тях са били прехванати от наземните отбранителни сили на международните коалиционни сили в Ербил. Част от дроновете са паднали в извънградски райони, посочи Хошнау.

Иран, както и подкрепяни от него милиции, в последно време поеха отговорност за нападения в кюрдския регион. В Ербил има многонационална военна база, в която в момента са разположени американски и германски сили.