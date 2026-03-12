Полетът на германски министър за Турция закъсня заради техническа неизправност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полетът на германския външен министър Йохан Вадефул от саудитската столица Рияд за Турция беше забавен днес сутринта, предаде ДПА.

Малко преди планираното отпътуване на министъра и неговата делегацията от саудитската столица в приблизително 6:30 ч. местно време, пилотът на транспортния самолет А400М на германските военновъздушните сили е сигнализирал за техническа неизправност.

Въпреки че проблемът е бил отстранен след около 15 минути, самолетът е останал на пистата с включени двигатели. Малко след 7:00 ч. пилотът е съобщил, че летището е временно затворено. Първоначално не беше посочена причина, пише БТА.

Приблизително 70 минути след първоначално предвиденото време на отпътуване самолетът най-накрая е получил разрешение за излитане, отбелязва агенцията.

Турция е последната спирка от пътуване на Вадефул Близкия изток и региона на Персийския залив. В Анкара външният министър има планирана среща с турския му колега Хакан Фидан.

Външният министър на Германия вече посети Кипър в понеделник, преди да отпътува за Израел, Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар.

