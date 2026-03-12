ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Реал" призна, че е сгрешил с пускане...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22455371 www.24chasa.bg

Полетът на германски министър за Турция закъсня заради техническа неизправност

2200
Германският външен министър Йохан Вадефул

Полетът на германския външен министър Йохан Вадефул от саудитската столица Рияд за Турция беше забавен днес сутринта, предаде ДПА.

Малко преди планираното отпътуване на министъра и неговата делегацията от саудитската столица в приблизително 6:30 ч. местно време, пилотът на транспортния самолет А400М на германските военновъздушните сили е сигнализирал за техническа неизправност.

Въпреки че проблемът е бил отстранен след около 15 минути, самолетът е останал на пистата с включени двигатели. Малко след 7:00 ч. пилотът е съобщил, че летището е временно затворено. Първоначално не беше посочена причина, пише БТА.

Приблизително 70 минути след първоначално предвиденото време на отпътуване самолетът най-накрая е получил разрешение за излитане, отбелязва агенцията.

Турция е последната спирка от пътуване на Вадефул Близкия изток и региона на Персийския залив. В Анкара външният министър има планирана среща с турския му колега Хакан Фидан.

Външният министър на Германия вече посети Кипър в понеделник, преди да отпътува за Израел, Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар.

Иран продължи да нанася удари по съседни държави рано днес, използвайки ракети и дронове.

Германският външен министър Йохан Вадефул

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание