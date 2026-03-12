„Красивият двигател“, който задвижва икономиката на селата

Тази пролет все повече жители на големи градове оставят сивото ежедневие зад гърба си и се опитват да влязат в ритъма на природата. През март нивите край Нанчан се събуждат за нов живот, ярките жълти цветове преобразяват пейзажа в живописна картина, която не само радва окото, но и даде мощен тласък на т.нар. „икономика на цветята", пише КМГ.

Полетата с маслодайна рапица приличат на пищни килими, простиращи се чак до хоризонта. Под топлите слънчеви лъчи цветовете се поклащат от вятъра като златни вълни, а въздухът е напоен с омайващ аромат.

Чън Юнциен, който е пристигнал тук с колата си от града заедно с 10-годишната си дъщеря, не спира да снима. „Приятно изненадан съм, че тази година можем да видим толкова голямо „море от цветя" буквално на прага си", споделя той. „Няма нужда да пътуваме до далечни дестинации. Тук детето е близо до природата, усещаме пролетта, а аз мога да прекарам качествено време с нея", казва младият мъж.

Красотата на природата обаче не само пълни очите на туристите, но и е ключова за препитанието на местните жители. Пред малкото си магазинче край пътя Ли Чунсиу с усмивка разказва, че откакто селото е заложило на туризма, бизнесът ѝ процъфтява. „Цялото село се оживи. Всеки намери по нещо, с което да се занимава пред дома си. Моето е скромна търговия, но някои съседи отвориха ресторанти и през празничните дни оборотът им достигаше над 10 000 юана на ден!", обяснява тя.

Край пътя, по който минават туристите, десетки фермери са подредили сергии с пресни зеленчуци, домашно вино, свободно отглеждани птици – автентични продукти, търсени, превърнали се в най-търсената стока от градските посетители.

Местната управа е насърчила едрите земеделци да обединят имотите си, създавайки хиляди декари цветни масиви, и е привлякла инвеститори за изграждане на атракциони. Въпреки че този тип развитие не носи директни данъчни приходи за общината веднага, ползите за хората и колективното стопанство са неоспорими.

Джу Дзицян, заместник-секретар на партийния комитет на град Дзянсян, обяснява: „Тази година в района са засети близо 2300 хектара с рапица. Тези полета играят двойна роля – едновременно ниви за високи добиви и „красив двигател" за селската икономика. Целта ни е да създадем целогодишен модел: цветя през пролетта, беритба през лятото и есента и наблюдение на птици през зимата".

Очаква се сезонът на цъфтеж на рапицата в Нанчан да продължи повече от три месеца, като в момента над 57 000 хектара са в пълния си блясък. Това не само внася цвят в почивните дни на гражданите, но и се превръща в мост за дълбока интеграция между земеделието, културата и туризма.