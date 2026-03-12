Външните министри на страните от Югоизточна Азия се срещат заради конфликта в Близкия Изток

Външните министри на страните от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) ще се срещнат утре извънредно, за да обсъдят реакцията на конфликта в Близкия изток, навлизащ във втората си седмица, съобщи Филипинската информационна агенция (ФНА).

Говорителят по външните работи на АСЕАН за 2026 г. и представител на филипинското Външно министерство Дакс Империал съобщи, че министрите ще разговарят утре по видеоконферентна връзка. Срещата ще бъде посветена на позицията и възможните действия на АСЕАН във връзка със ситуацията в Близкия изток. "Повече подробности ще бъдат оповестени утре след приключването на заседанието", уточни той.

След края на срещата външните министри ще публикуват и официално съвместно изявление, пише БТА.

Конфликтът в Близкия изток избухна на 28 февруари, след съвместна военна операция на САЩ и Израел срещу Иран, насочена срещу ирански ядрени обекти. Впоследствие при атаките беше убит върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей. Иран отвърна с мащабни ответни удари, които се разшириха и включиха атаки срещу американски военни бази в съседни държави от Персийския залив, сред които Катар, Бахрейн и ОАЕ.

На предишен брифинг за медиите, състоял се в рамките на срещите на Социокултурната общност на АСЕАН, заместник-министърката на министерството на социалното подпомагане и развитието на Филипините Айрийн Думлао заяви, че организацията следи внимателно развитието на ситуацията. В региона на Близкия изток работят над един милион граждани на държави от Югоизточна Азия.