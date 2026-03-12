ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хонконгската авиокомпания Cathay отчете печалба от 1,4 млрд. щатски долара през 2025 г.

Снимка: Китайска медийна група

Хонконгската авиокомпания Cathay Group отчете печалба от 10,8 милиарда хонконгски долара (около 1,4 милиарда щатски долара) през 2025 г., което е увеличение с 9,5% спрямо предходната година и бележи трета поредна година на солидни финансови резултати, съобщи превозвачът. Това пише КМГ.

Резултатът се дължи на увеличения капацитет, солидните коефициенти на запълване на пътническите места и устойчивото търсене на карго услуги.

Приходите за годината са се увеличили с 11,9% до около 116,8 милиарда хонконгски долара, а приходите от превоз на пътници бележат ръст от 15%, допълниха от компанията.

Патрик Хейли, председател на Cathay Group, заяви, че превозвачът ще продължи да добавя дестинации към своята мрежа, като планира да увеличи капацитета за превоз на пътници с около 10% през 2026 г.

Международното летище в Хонконг е обслужило 61 милиона пътници през 2025 г., което е с 15% повече в сравнение с предходната година, показват данните.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

