Приключи Четвъртата сесия на 14-ото ОСНП

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Днес в Пекин бе закрита Четвъртата сесия на 14-ото Общокитайско събрание на народните представители, пише КМГ.

На заключителното заседание бяха приети редица ключови документи, сред които резолюции по доклада за работата на правителството и 15-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие, Екологичен кодекс, Закон за насърчаване на етническото единство и Закон за националното планиране.

Делегатите одобриха също докладите за дейността на Постоянния комитет на ОСНП, на Върховния народен съд и на Върховната народна прокуратура.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

