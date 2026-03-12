ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

BYD се присъедини към международна организация за стандартизация в автомобилната индустрия

1204
Китайският автомобилен производител BYD официално се присъедини към международната организация за стандартизация в автомобилната индустрия IATF, съобщиха от компанията. Това пише КМГ.

IATF е група от автомобилни производители и съответните им национални автомобилни индустриални асоциации, посветена на формулирането на основни изисквания за системата за качество за веригата на доставки на автомобили. Нейни членове са BMW Group, Ford Motor Company и Volkswagen AG. Схемата й за сертифициране е призната от големите автомобилни производители по целия свят.

Джао Дзиенпин, вицепрезидент на BYD, заяви, че компанията разглежда присъединяването като силно признание от авторитетна международна организация за китайските автомобилни производители.

Той добави, че BYD ще задълбочи координацията с IATF, нейните членове и надзорните офиси, за да интегрира технологичните иновации и опита в управлението на качеството в сектора на новите енергийни превозни средства в глобалната система от стандарти, допринасяйки за зеления преход на световната автомобилна индустрия.

BYD е един от водещите производители на електрически автомобили в Китай. През 2025 г. автомобилният гигант продаде над 4,6 милиона превозни средства, като продажбите на леки автомобили и пикапи в чужбина достигнаха 1,04 милиона единици, което е увеличени от 145% в сравнение с предходната година. Продуктите на компанията се предлагат в 119 страни и региони.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

