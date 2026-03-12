Защо „двете сесии“ са важно световно събитие

В Китай се провеждат „двете сесии" – на Общокитайското събрание на народните представители и на Китайския народен политически консултативен съвет, пише КМГ. Самата форма на това събитие предопределя то да е естествена политическа кулминация всяка година. Заседават политическите представители в парламента, но и консултативният орган на различните социални групи. Чуват се всички мнения, а политическото ръководство демократично се вслушва в този глас.

Поради простичкия факт, че Китайската народна република е втората световна икономика, че е миролюбивата и отворена към света сила, която днес е контрапункт на политиките на изолационизъм и търговски войни, на противопоставяне и военен хегемонизъм, това събитие – без преувеличение – придобива глобален мащаб. Неслучайно в Пекин в последните месеци буквално се изредиха визитите на лидерите на Франция, Канада, Германия, на Европейския съюз, от региона и Глобалния юг! Китай се превръща в икономически и политически флагман, а неговият лидер и идеолог на общността на споделената съдба Си Дзинпин – в глобален визионер и желан партньор за политически консултации и действия. Такъв той от години е и за руския президент Владимир Путин, а скоро предстои и тяхна поредна делова и дружеска среща. Китай има ключова роля за справедливата глобализация и формирането на новия многополюсен световен ред!

План с глобално значение

И още една много важна причина двете сесии да станат световно събитие –тази година обсъждат основните акценти на 15-ия петилетен план. Китай има няколко жалона на своето социално-икономическо развитие, видими от целия свят, защото неизменно се бележи ръст и постижения. Сред тях са борбата с бедността и успешното извеждане на милиони хора от нея ежегодно, това е също високотехнологичното развитие и науката, изкуственият интелект и роботиката, в които КНР е вече глобален лидер. Това са и развитието на външната търговия и инвестициите, на икономическото коопериране и партньорство. Китайската култура вече е глобално позната и търсена и вече дава принадена стойност на развитието. Можем да изброим и удивителната инфраструктура, която понякога опровергава чувството, че има невъзможни неща, както и успешните екологични политики, които създават модерни екологични решения, без това да се отразява на индустриализацията. Забележителни са успехите на Китай и в достъпността на образованието и здравеопазването, които имат реален измерител – броят на висококвалифицирани специалисти и ръстът на продължителността на живота.

Много можем да изброяваме още, но изводът е ясен – КНР се развива планомерно и всестранно, бързо и ефективно.

Китайското чудо продължава повече от четири десетилетия, но особено след 2012-а то бележи нови значими успехи и ускорение. Продължението им ще е рамкирано в новия петилетен план. Китайското развитие, основано на отвореност към света и на социализма с китайски специфики - събира силната социалистическа държава с икономическата инициатива на хората. Това е ефективната рецепта за успешно развитие на ХХI век след провала на неолибералния модел. Затова идеите на президента Си Дзинпин и решенията на двете сесии ще надградят това развитие както концептуално, така и практически – с ясни задачи и пътища за тяхното осъществяване, с дефиниране на слабостите и с конкретни решения.

Политическата класа в Европа трябва да се поучи от управленските и стопански модели на Китай.

Не само защото днес се отварят нови възможности за партньорство между ЕС и Китай, а и защото дълги години у нас псевдоикономисти налагаха тезата, че „планиране" е мръсна дума, че „пазарът е над всичко", а държавата е „лош стопанин". Китайското развитие опровергава тези мантри. Китай знае накъде върви, има идеи за идните десетилетия, а и по-дълго – затова чертае своите планове и ги изпълнява с дисциплина, патриотизъм и отдаденост на милиардното си население.

Затова и сесиите в Пекин са събитие, което следим с интерес, внимание и чувство на уважение към Китай и неговия народ!