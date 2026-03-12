ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Героят на "Реал": Това бе най-добрият ми мач

Китай изрази разочарование за неприемането на руската резолюция за ситуацията в Близкия изток

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

„Руският проект за резолюция в Близкия изток потвърждава принципите и целите на Устава на ООН, призовава всички страни незабавно да прекратят военните действия, осъжда всички атаки срещу цивилни и цивилна инфраструктура и насърчава страните да се върнат към дипломатическите преговори. Китай приветства и подкрепя този проект и изразява разочарование и съжаление, че не е бил приет", заяви постоянният представител на Китай в ООН Фу Цун в речта си след гласуването на проекта за резолюция за ситуацията в Близкия изток в Съвета за сигурност. Това пише КМГ.

На същия ден Съветът за сигурност гласува два проекта за резолюция, свързани с настоящия военен конфликт в Близкия изток. Руският проект за резолюция не беше приет с резултати от гласуване 4 гласа „за", 2 „против" и 9 „въздържал се". Русия, Китай, Пакистан и Сомалия гласуваха „за", а САЩ и Латвия гласуваха „против".

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

