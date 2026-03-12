ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Героят на "Реал": Това бе най-добрият ми мач

Първите два месеца на тази година са обслужени 3501 товарни влака между Китай и Европа

През първите два месеца на тази година са обслужени 3501 влака между Китай и Европа, съобщиха от Държавната железопътна група, пише КМГ.

От началото на тази година групата засили организацията на транспорта, разработи научно планиране на товарните влакове и работи в тясно сътрудничество с митническите власти за непрекъснато подобряване на ефективността на освобождаването на стоки в железопътните пристанища. Същевременно Държавната железопътна група засили сътрудничеството с железопътните служби в страните по маршрутите, за да гарантира пътуванията на товарните влакове.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

