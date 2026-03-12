ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МВнР на Китай: Тарифните и търговските войни не са в интерес на нито от страните

КМГ

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

По време на днешната си пресконференция говорителят на Външно министерство Гуо Дзякун коментира разследването на американското правителство по тъй нар. „свръхкапацитет" на Китай като заяви, че позицията на КНР по отношение на икономическите и търговските въпроси между Китай и САЩ е последователна и ясна. Това пише КМГ.

Китай се противопоставя на всички форми на едностранни тарифни мерки, а тарифните и търговските войни не са в интерес на нито една от страните. И двете страни трябва да решават съответните въпроси чрез консултации на основата на равенство, уважение и взаимна изгода. Така нареченият „свръхкапацитет" е невярно твърдение и Китай се противопоставя на използването му като претекст за политическа манипулация.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

