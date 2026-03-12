Приходите от продажби на високотехнологични продукти в Китай са се увеличили с 16,1%

Данните от Държавната данъчна администрация показват силен импулс в технологичните иновации в Китай през януари-февруари, като се наблюдават множество положителни ефекти. Това пише КМГ.

Данните показват, че иновационните индустрии са се развили бързо през януари и февруари. Приходите от продажби на високотехнологичните индустрии са се увеличили с 16,1% на годишна база, продължавайки тенденцията си на бърз растеж. Междувременно потокът от научни и технологични ресурси е бил активен. Данните от фактурите показват, че приходите от продажби на индустрията за научни изследвания и технически услуги са се увеличили с 23,6% на годишна база през януари и февруари, продължавайки инерцията си на бърз растеж. Приходите от продажби на индустрии с интензивно използване на интелектуална собственост са се увеличили с 12,8% на годишна база.