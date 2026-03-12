В Монголия забраняват със закон до 16 години да не ползват социалните мрежи

Монголският министър на образованието Пуревсуренгийн Наранбаяр представи на днешното заседание на монголското правителство отчет за работата по проектозакон за регулиране на участието на децата в социалните мрежи, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.

Законопроектът цели въвеждането на възрастово ограничение от 16 години за регистриране в социалните мрежи с цел осигуряване на информационната сигурност, предпазване от негативно влияние за тяхното здраве, психика и възпитание, а също така и защита от престъпни дейности и нарушения.

По време на заседанието министърът получи разпореждане да отрази в проектозакона предложенията на правителството, да го представи на следващото му правителствено заседание и да го внесе на разглеждане в парламента.