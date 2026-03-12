ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Монголия забраняват със закон до 16 години да не ползват социалните мрежи

Социални мрежи Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Монголският министър на образованието Пуревсуренгийн Наранбаяр представи на днешното заседание на монголското правителство отчет за работата по проектозакон за регулиране на участието на децата в социалните мрежи, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.

Законопроектът цели въвеждането на възрастово ограничение от 16 години за регистриране в социалните мрежи с цел осигуряване на информационната сигурност, предпазване от негативно влияние за тяхното здраве, психика и възпитание, а също така и защита от престъпни дейности и нарушения.

По време на заседанието министърът получи разпореждане да отрази в проектозакона предложенията на правителството, да го представи на следващото му правителствено заседание и да го внесе на разглеждане в парламента.

Социални мрежи

