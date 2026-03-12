Руски съд даде доживотни присъди на нападателите в концертната зала "Крокус сити хол"

Руски съд наложи доживотни присъди на четирима мъже, обвинени като извършители на нападението в концертната зала "Крокус сити хол" в покрайнините на Москва, извършено през пролетта на 2024 г., предадоха Франс прес и ТАСС. В атаката загинаха 150 души. Доживотни присъди получиха и 11 от помагачите на четиримата атентатори. Други четирима съучастници получиха присъди, вариращи от 22 години и 6 месеца до 19 години и 11 месеца. Нападението през 2024 г. беше най-тежкият атентат в Русия от близо 20 години, припомня БТА. За извършване на нападението бяха осъдени таджикистанските граждани Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзопев, Махамадсобир Фанзов и Сандакрами Рачаболизода. Присъдата беше произнесена от военен съд в Москва. Помагачите на атентаторите Исроил Исломов, Диловар Исломов, Амичон Исломов и Алишер Касимов са единствените, които не получиха доживотни присъди. Те са признати за съучастници, защото са превеждали парични средства на терористите и са им предоставили автомобил и жилище. Всички те ще излежават първите 7 години от наказанията си в затвора, следващите - в наказателна колония. Освен това съдът удовлетвори в пълен обем всичките 27 подадени от ранените и близките на жертвите граждански искове. Отговорността за нападението пое "Ислямска държава - Хорасан", припомня Ройтерс. Делото се проведе при закрити врата, както обикновено се водят подобни дела за тероризъм в Русия.