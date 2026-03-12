Войната в Иран може да постави Турция в центъра на новите глобални търговски маршрути

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Продължаващата война в Иран бързо променя търговските и транспортните маршрути в региона. С нарастващата нестабилност в Персийския залив и съседните райони държави и компании все по-активно търсят алтернативни коридори, които да осигурят надежден поток от стоки и транзит.

Проливът Ормуз не е единственият маршрут, който е застрашен. В сряда високопоставен ирански военен представител предупреди, че Техеран може да разшири морската си кампания и към друг стратегически воден път – пролива Баб ел-Мандеб, ако Съединените щати допуснат това, което той определи като „стратегическа грешка".

На фона на нестабилната ситуация обаче един маршрут започва да придобива все по-голямо значение – Транскаспийският международен транспортен коридор, известен още като Средния коридор. Той преминава през Турция и държавите от Кавказ.

В продължение на години този коридор се разглеждаше като алтернатива на традиционните евразийски транспортни маршрути, но настоящият конфликт може значително да ускори този процес, пише Turkiyetoday.

Според експерти от международни аналитични центрове въздействието на конфликта вече се вижда дори в гражданската авиация. Много търговски полети, които обичайно преминават над Персийския залив, вече се отклоняват и летят през Южния Кавказ и над Каспийско море.

Авиокомпании, застрахователи и корабни оператори правят непрекъснати оценки на риска и пренасочват маршрутите си в реално време.

В същото време Турция е изправена пред стратегическа дилема. От една страна, регионалните събития могат да доведат до увеличаване на търговията по Средния коридор. От друга – същата нестабилност може да застраши други важни инфраструктурни инициативи на Анкара.

През последната седмица Средният коридор започна да играе роля не само в транспорта на стоки, но и като важен хуманитарен маршрут. Заради удари с дронове и ракети въздушното пространство около Иран и Персийския залив периодично се затваря, което затруднява гражданската авиация.

Това принуждава много полети да избягват зоната на конфликта, а държави по трасето на коридора – включително Армения, Азербайджан, Туркменистан и Турция – позволяват на чуждестранни граждани да преминават през техните територии като част от евакуационни операции.

Конфликтът може да доведе и до по-дългосрочни промени в начина, по който компаниите транспортират стоки между Европа и Азия. Една от причините за засиления интерес към Средния коридор е рискът пред други транспортни маршрути.

Военните действия около Иран правят въздушния и сухопътния транспорт в региона все по-опасен. Към това се добавят и заплахите на Техеран да блокира пролива Ормуз, както и продължаващите атаки на хутите в района на Баб ел-Мандеб.

В средносрочен план Средният коридор може да се превърне в още по-важен маршрут за превоз на стоки, особено ако боевете продължат да нарушават търговията в Персийския залив.

За Турция, която е западната входна точка на коридора, това може да означава по-голямо логистично и геополитическо значение в търговията между Европа и Азия.

Междувременно арменският премиер Никол Пашинян заяви в изказване пред Европейския парламент, че страната му няма намерение да забавя реализирането на проекта „Маршрут за международен мир и просперитет", известен още като проекта за транспортен коридор през Зангезур.

Но същата регионална нестабилност, която увеличава значението на Средния коридор, може да усложни друг мащабен инфраструктурен проект, подкрепян от Турция.

Проектът „Път на развитието", оценяван на около 17 милиарда долара, цели да свърже южното иракско пристанище Ал-Фау с Турция и по-нататък с европейските пазари. Идеята е да се изгради голям логистичен коридор между Персийския залив и Европа.

Инициативата вече е получила финансова подкрепа от държави от Залива, особено от Обединените арабски емирства и Катар.

Въпреки това новата геополитическа ситуация може да накара инвеститорите да преосмислят плановете си. Големите инфраструктурни проекти изискват дългосрочна стабилност, а инвеститорите от Залива обикновено предпочитат предвидима политическа среда, преди да вложат значителни средства.

Същевременно транспортният коридор през Зангезур, който след мирното споразумение между Армения и Азербайджан беше преименуван на „Маршрут за международен мир и просперитет", също остава уязвим за потенциален натиск от страна на Иран.

Техеран отдавна възприема този проект като стратегическа заплаха и е възможно да увеличи военния или политически натиск като част от по-широката си стратегия за влияние в региона.

В крайна сметка войната около Иран може да има двоен ефект върху търговските връзки, минаващи през Турция. Докато Средният коридор се очертава като голям печеливш от променящите се търговски маршрути, други амбициозни инфраструктурни проекти могат да се сблъскат с нови стратегически и финансови рискове.