Мъртъв ли е Моджтаба Хаменей или това е само слух?

Потвърждението, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е бил ранен при първата вълна от израелски удари, показва колко решително Корпусът на гвардейците на ислямската революция е настоявал именно той да бъде издигнат на поста, въпреки състоянието му. Това също така подсказва, че военната машина на страната може да функционира почти автоматично дори без неговото активно участие.

Точният мащаб на нараняванията му и скоростта на възстановяването остават неясни. Според наличната информация той е получил поне счупен крак и травми по лицето. Властите избягват да коментират здравословното му състояние подробно. Секретарят на Висшия съвет за национална сигурност Али Лариджани заяви внимателно, че „състоянието му не е определено като критично", формулировка, която според наблюдатели подсказва, че той самият вероятно не се е срещал лично с него.

В опит да покаже, че държавата функционира нормално, Лариджани добави, че въпреки инцидента новият лидер продължава да дава указания и да контролира операциите, като всички действия се извършват с негово разрешение.

Става все по-вероятно забавянето около избирането му да не е било само технически проблем заради войната и трудността да бъде свикано събранието на експертите – органът от 88 духовници, който избира върховния лидер. Според наблюдатели е имало и съмнения дали Хаменей е в състояние и дали изобщо желае да поеме поста.

Малко вероятно е той да е оцелял напълно невредим при удара срещу комплекса на върховния лидер в Техеран. При същата атака загиват баща му – аятолах Али Хаменей – както и майка му, съпругата му Захра Хадад-Адел и един от синовете му. Сред жертвите са още сестра му, зет му и племенница. Майка му умира три дни по-късно от раните си, а комплексът на върховния лидер е напълно унищожен.

Тези загуби сами по себе си биха оставили дълбока емоционална следа, дори ако физическите наранявания са ограничени.

Опозиционни групи в иранската диаспора твърдят, че Хаменей всъщност е в кома и се лекува в болница при строга секретност, без дори да знае, че е назначен за върховен лидер. Тези твърдения не са потвърдени.

Липсата на каквато и да е публична поява – нито снимка, нито видео, нито дори писмено послание – три дни след избора му предизвика вълна от спекулации. Някои коментатори дори се пошегуваха, че страната може да е избрала „картонена фигура" за лидер, пише The Guardian.

Израелското външно министерство допълнително подхрани тези слухове, публикувайки изображение на картонен силует с послание, че „картонените режими се сриват".

Липсата на публичен сигнал от новия лидер подкопава усещането за приемственост след смъртта на предишния върховен лидер. В социалните мрежи се появиха твърдения, че гвардейците на революцията са издигнали кандидатурата на човек, който може би вече не е жив.

Някои ирански журналисти обаче настояват, че върховният лидер не е длъжен да се появява публично. Според тях най-важното е управлението на държавата, а не публичните прояви.

Привърженици на режима публикуваха снимка на Хаменей, за която някои наблюдатели твърдят, че може да е генерирана от изкуствен интелект, и заявиха, че той е председателствал среща на висши командири от гвардейците на революцията.

Дори в силно контролираната иранска медийна среда започнаха предпазливи спекулации за състоянието на новия лидер.

На пресконференция във вторник журналисти попитаха говорителя на външното министерство Есмаил Багаеи дали Хаменей вече е поел официално функциите си като върховен религиозен и политически лидер и главнокомандващ на въоръжените сили. Той избегна директен отговор и заяви само, че „онези, които трябва да получат посланието, вече са го получили".

Първото косвено потвърждение за нараняванията му дойде от публикация в „Телеграм" на Юсеф Пезешкиан – син на иранския президент – който между другото спомена, че е чул, че Хаменей е бил ранен, но е в добро състояние.

Назначаването му вече беше осъдено от опозиционери, включително някои политически затворници, като „куклен спектакъл" на гвардейците на революцията. Тази организация не е само военна структура – тя представлява и огромна икономическа империя с влияние в множество сектори на иранската икономика.

Според експерти политическата система на Иран е създадена така, че да издържа дори при внезапна смяна на ръководството. Тя се опира на мрежа от структури като гвардейците на революцията, милицията Басидж и различни държавни служби, които изпълняват едновременно функции по управление, наблюдение и репресии.

Тази мрежа позволява системата да функционира дори при „обезглавяване" на върха на властта, като понякога дори създава временен ефект на мобилизация сред привържениците на режима.

Анализатори смятат също, че може да са нужни години, преди новият лидер да затвърди реалната си власт. Самият му баща също се е нуждаел от време, за да утвърди авторитета си след идването си на власт.

На този етап военната стратегия на Иран вече е определена и войната се води по предварително зададен план. Целта е чрез асиметрични действия да се увеличат икономическите и политическите разходи за противниците на страната.

Затова според някои анализатори Иран може временно да функционира и без активното участие на новия си лидер. Истинският въпрос ще бъде кога и как той ще се намеси в решението дали и кога конфликтът трябва да приключи.

Засега обаче наблюдатели отбелязват, че ако има държава в този конфликт, която изглежда объркана и без ясна посока, това не е Иран.