Съученик на Моджтаба Хаменей: Той е обсебен от края на света и е по-опасен от баща си

Моджтаба Хаменей – е „обсебен от края на света" и е „по-опасен" от баща си, твърди негов бивш съученик.

Според изгнания ирански служител Джабер Раджаби, Моджтаба Хаменей не се страхува „да убие хиляди хора" и би се опитал „да контролира региона", ако избухне война.

Раджаби, бивш съветник по външната политика на иранския президент Махмуд Ахмадинеджад, живее в изгнание в Обединените арабски емирства от 2021 г. Той разкрива, че е учил заедно с Хаменей в религиозна семинария в свещения за шиитите град Кум, съобщава "Дейли мейл".

По думите му синът на бившия върховен лидер на Иран – Аятолах Али Хаменей – има силни апокалиптични възгледи и е готов да предприеме крайни действия в случай на регионален конфликт.

Джабер Раджаби предупреждава, че новият върховен лидер на Иран – Моджтаба Хаменей – за когото се смята, че в момента е тежко ранен и се намира в болница, е по-безпощаден от баща си и „по-добър лъжец".

В интервю за изданието The Jerusalem Post Раджаби заявява:

„Моджтаба няма още от първия ден на власт да заяви, че иска да превземе Ал-Кудс (Йерусалим)."

„Той е противоположност на баща си – който се ядосва и това се вижда. Моджтаба може да лъже много по-умело и знае как да играе играта."

Раджаби разказва, че по време на обучението им в престижната религиозна семинария Семинарията в Кум в иранския град Кум – смятана за най-важния център за ислямско богословие в Иран – Хаменей е изглеждал „обсебен от края на времената". Според него Моджтаба вярвал, че „самият той ще има специална роля в ускоряването на този процес".

Според вярванията на Дванадесетнишкия шиитски ислям – най-голямото течение в шиитския ислям, изучавано от Хаменей в Кум – 12-ият имам, Мухаммад ал‑Махди, който според традицията се намира в укритие, ще се завърне в края на времената, за да установи период на глобална справедливост, в който потисничеството ще бъде премахнато.Апокалиптичните традиции в исляма описват големи конфликти, които трябва да се случат преди настъпването на тази епоха. Сред тях е и Малхама ал-Кубра – „великата битка", която често се тълкува като мащабен сблъсък със западните сили.

Джабер Раджаби твърди, че Моджтаба Хаменей е говорил за тези идеи още по време на обучението си в религиозните курсове в Хауза в Кум.

„Спомням си, че Хаменей каза, че ядрената програма и войниците са неговото наследство. Амбициите на Моджтаба няма да бъдат повлияни от въздушни удари", заявява той.

По думите на Раджаби:

„Има и други неща, които не мога да спомена. Те се нуждаят от ядрената програма като защита за своя режим и за хегемонията си в региона."

Бившият съветник добавя, че Хаменей проявявал пълно пренебрежение към човешкия живот.

„Ако може да убие 13 000 от собствените си хора, тогава няма да има проблем да убие 100 000 в Тел Авив. Защото ако не ти пука за живота на собствения ти народ, защо би ти пукало за живота на други хора в Тел Авив?", казва той.

Коментарите идват на фона на информация, че новият върховен лидер на Иран – Моджтаба Хаменей – е в болница със сериозни наранявания след удар, при който е бил убит баща му, Аятолах Али Хаменей, според представител на режима.

56-годишният Моджтаба Хаменей не е бил виждан публично и не е публикувал снимки, откакто пое властта след баща си в неделя. Той е бил ранен при атаката срещу комплекса на баща му в Техеран в първия ден от войната.

Иранската държавна телевизия го описва като „ранен ветеран" от конфликта. Съобщава се, че е получил травми по краката и в момента се лекува в болница.

„Той също беше там и беше ранен при тази бомбардировка", заяви Алиреза Салариан, посланик на Иран в Кипър, пред The Guardian.

„Чух, че е ранен по краката, както и по ръката и рамото... Мисля, че е в болница, защото е ранен", добавя дипломатът.

Според иранския посланик именно нараняванията на Моджтаба Хаменей стоят зад мистериозното му отсъствие от публичното пространство. Той добавя, че новият върховен лидер се опитва също да избегне вниманието на Израел и Съединените щати.

„Не мисля, че той е в състояние да произнесе реч", заявява дипломатът.

Ирански представители твърдят, че Хаменей остава в съзнание и се укрива на силно защитено място, като комуникацията му с външния свят е силно ограничена.

Твърдолинейният духовник, описван като „отмъстителен", е сред основните цели на израелските въоръжени сили, след като Израел обеща да „елиминира" наследника на убития върховен лидер Аятолах Али Хаменей. По време на израелските удари срещу Техеран в първия ден от войната бяха убити също съпругата му Захра Хадад-Адел и един от синовете му.

Междувременно бившият президент на Съединените щати Доналд Тръмп засили заплахите срещу иранския върховен лидер, заявявайки, че той „няма да може да живее в мир" и предупреждавайки Иран да се подготви за „смърт, огън и ярост".

В репортаж за възкачването на Моджтаба Хаменей като върховен лидер по иранската държавна телевизия той е описан като ранен по време на войната. Водещият използва термина „джанбаз" – дума, която означава човек, ранен от врага.

Конфликтът е наричан в иранските медии „Войната на Рамадан" – термин, използван за настоящата война. Не се уточнява обаче как точно е бил ранен Хаменей, въпреки че при израелските удари са загинали баща му и съпругата му.