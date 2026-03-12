Китай отказа на САЩ да разследва търговските си партньори

Китай се противопоставя на САЩ да използва т. нар. "свръхкапацитет" като претекст за политическа манипулация, заяви днес говорител на китайското външно министерство, след като САЩ обявиха, че ще започнат разследвания срещу 16 търговски партньори, включително и Китай, предаде китайската новинарска агенция Синхуа.

Говорителят на китайското министерство на външните работи Го Цзякун заяви по време на ежедневната пресконференция, че позицията на Китай по икономическите и търговските въпроси между Китай и САЩ е последователна и ясна и че Китай е против налагането на едностранни мита под каквато и да е форма,

По-рано днес китайските законодатели гласуваха за приемането на Закона за насърчаване на етническото единство и прогрес и на Закона за планиране на националното развитие. Това стана по време на заключителното заседание на четвъртата сесия на 14-ото Общокитайско събрание на народните представители (китайския парламент), пише БТА.

На заключителното заседание беше гласувано и за приемането на резолюция относно изпълнението на централния и местните бюджети за 2025 г. и 2026 г., както и за приемането на Кодекс за екология и околна среда.

Приетият закон за "обща" национална идентичност сред 55-те етнически малцинствени групи в страната, който според критици ще доведе до по-нататъшно размиване на идентичността на хората, които не принадлежат към мнозинството на китайците хан, рискува да превърне всеки, който оспорва това "единство", в сепаратист, което е наказуемо по закон, отбелязва Ройтерс.

Законът за насърчаване на етническото единство и прогрес има за цел да укрепи националното единство и да насърчи възраждането на китайската нация около ядрото на Китайската комунистическа партия (ККП), се посочва в нормативния акт.

Законът беше приет с 2756 гласа "за", 3 гласа "против" и 3 "въздържал се", отбелязва Ройтерс.