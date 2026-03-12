Малки ирански лодки, заредени с експлозиви, удариха два петролни танкера в Персийския залив, най-малко един е загинал (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко един човек е загинал, а два петролни танкера са обхванати от пламъци в Персийския залив след предполагаема атака на Иран срещу корабите, пише Ню Йорк Поуст".

По предварителни данни експлозиви, поставени на малки ирански лодки, са били използвани за удара срещу танкерите в сряда. Това съобщава международна информационна агенция, позовавайки се на първоначалните резултати от разследване, ръководено от иракските власти.

Според данни на специализирана платформа за проследяване на танкери корабите може да са превозвали до 400 000 барела иракски петрол.

Генералният директор на иракската компания за управление на пристанищата Фархан ал Фартуси заяви пред американска телевизия, че 38 чуждестранни членове на екипажа са били евакуирани от повредените кораби след експлозиите.

Кадри от мястото показват как пламъците се разпространяват и по повърхността на водата – знак, че от огромните танкери вероятно изтича петрол. Според информацията двата кораба са били закотвени един до друг преди нападението.

Нападнатите съдове са танкерът „Зефирос" под малтийски флаг и „Сейфсий Вишну" под флага на Маршаловите острови.

Собственик на „Сейфсий Вишну" е американска транспортна компания, докато „Зефирос" е собственост на гръцка фирма.

Според съобщенията атаката е станала в иракските териториални води край пристанището Ал Фау, близо до град Басра.

Междувременно цените на петрола рязко се повишиха тази седмица заради опасения за нарушени доставки на фона на войната около Иран.

Около една пета от световния петролен трафик преминава през Ормузкия проток – стратегически воден път край Иран. Военните операции и контраатаките в региона доведоха до сериозни смущения в корабоплаването, а някои производители вече намаляват добива си.

Иранското ръководство заяви, че може да попречи на преминаването на петролни танкери през протока. В отговор американските военни съобщиха, че по-рано тази седмица са унищожили над десет ирански кораба, използвани за поставяне на морски мини.