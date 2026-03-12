ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германия ще поръча 500 ракетни системи EuroPULS, в...

Катастрофа с българин затвори пътя за Промахон

Бойка Атанасова, Атина

Гръцката полиция.

Български шофьор е ранен при тежката катастрофа, станала към 8.00 ч днес на магистрала „Егнатия Одос" по пътя към граничен пункт „Промахон".

Мъжът е транспортиран в болницата в Серес, където му е оказана първа помощ. Според медицинските екипи състоянието му е стабилно и той е извън опасност, с леки наранявания.

Сблъсъкът е възникнал между тежкотоварен камион (влекач) и автомобил на пътна помощ. Според първоначалните данни от гръцката полиция, ударът е бил изключително силен, причинявайки значителни материални щети и на двете превозни средства.

Движението в района остана силно затруднено в продължение на часове. Пътното платно беше частично блокирано от превозните средства и разпилян товар, което наложи трафикът да бъде пренасочван в една лента. Пътна полиция призова шофьорите, пътуващи към границата с България, да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

