Тайвански партии се споразумяха за доставка на оръжия от САЩ

Три основни политически партии в Тайван се споразумяха днес да упълномощят правителството да подпише споразумения със САЩ относно четири оръжейни пакета, след като официални тайвански представители предупредиха, че Тайпе ще загуби приоритета си за американски оръжейни доставки, ако пропусне крайния срок, предаде Ройтерс.

Колебанията около разходите за отбрана на Тайван предизвикаха безпокойство в САЩ, които са най-важният международен партньор и основен доставчик на оръжие за острова, който Китай смята за своя територия. САЩ и Тайван обаче нямат официални дипломатически отношения, пише БТА.

Правителството на президента Уилям Лай се опита да убеди парламента да одобри допълнителни 40 милиарда долара за разходи за отбрана, но опозицията, която разполага с най-много места в парламента, заяви, че предложенията са неясни и че не може от нея да ги подкрепи, въпреки че принципно укрепването на отбраната.

Двете водещи опозиционни партии в парламента направиха свои, по-изгодни откъм цена предложения за оръжейни покупки, но министерството на отбраната предупреди, че дебатирането им може да доведе до пропускане на съответните срокове и Тайван рискува да изгуби по-челната си позиция в списъка на страните, за които САЩ произвеждат и доставят оръжие.

Законодателите от управляващото мнозинство и от опозицията се съгласиха в крайна сметка по време на заседание на парламентарната комисия по външни работи и отбрана, че правителството все пак може да подпише споразуменията предварително, дори ако прегледите на предложенията за разходите не бъдат одобрени навреме в парламента.

Оръжията, за които ще бъдат подписани договори, включват противотанкови ракети TOW, самоходни гаубици M109A7, ракети ракети "Джавлин", произведени от оръжейната компания "Локхийд Мартин" и многоцелева ракетна система ХАЙМАРС.

Във вторник тайванският министър на отбраната Уелингтън Ку заяви пред репортери, че срокът на документа за сделката за ХАЙМАРС е изтекъл на 26 март. Това касае 82-те оръжейни системи, които САЩ обявиха като част от оръжеен пакет за Тайван на стойност 11 милиарда долара за Тайван. Неделя е крайният срок за подписване на договорите за останалите оръжейни системи, съобщи министерството.

Миналия месец двупартийна група от 37 американски законодатели изрази безпокойство пред висши тайвански депутати относно забавените планове.

Администрацията на Доналд Тръмп оказва натиск върху съюзниците си да увеличат разходите си за отбрана - позиция, която президентът на Тайван Уилям Лай и неговото правителството одобряват.