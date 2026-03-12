Двама арестувани в Хърватия при разследване на измама със субсидии в детска градина

Службата на Европейската прокуратура (EPPO) в хърватската столица Загреб започна разследване срещу две лица и образователна институция по подозрение за измама със субсидии и фалшифициране на документи, съобщи прокуратурата в прессъобщение, изпратено и до БТА. Двамата заподозрени са били арестувани вчера по искане на Прокуратурата след разследвания, проведени в сътрудничество с полицейското управление Осиек-Бараня.

Става въпрос за субсидии в размер на 211 300,12 евро, чиято цел е била подобряване на услугите за децата в детска градина с обекти в Джаково и Върполе, Източна Хърватия. Те са били съфинансирани със средства от Европейския социален фонд (ЕСФ) в размер на 85 процента и от държавния бюджет на Република Хърватия в размер на 15 процента.

В публикацията на сайта си Прокуратурата пише, че съществува основателно подозрение, че заподозрените, включително основателят на детската градина, са изготвили няколко фалшиви доклада за изпълнението на проекта, който включва удължено работно време на детската градина, както и фалшиви записи за присъствието на децата по време на това удължено работно време, които след това са били представени на Хърватската служба по заетостта, за да се обосноват подадените искания за изплащане на помощи. Хърватската служба по заетостта е одобрила плащането на почти всички подадени искания, общо 210 084,09 евро. Съществува подозрение, че отпуснатите средства са били изразходвани нецелесъобразно.

Това действие е причинило щети на ЕСФ в размер на 178 571,45 евро, а на държавния бюджет на Хърватия – в размер на 31 512,64 евро, се отбелязва в публикацията на Прокуратурата.