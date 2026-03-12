Германия ще поръча 500 реактивни системи EuroPULS, включително и за България

Германските въоръжени сили (Бундесверът) се готвят да сключат рамково споразумение за придобиване на около 500 нови реактивни системи за залпов огън MARS 3, известни още като EuroPULS. Това съобщава германското специализирано издание hartpunkt, позовавайки се на няколко добре информирани източника.

Според информацията половината от системите ще бъдат предназначени за германската армия, а останалата част може да бъде закупена от съюзнически държави при същите условия. Парламентарното разглеждане на проекта се очаква през втората половина на 2026 г.

Проектът за придобиване на реактивната система за залпов огън EuroPULS е включен сред деветте големи модернизационни проекта на Българската армия по механизма SAFE на ЕС. Сред тях са закупуването на триизмерни радари, за да може новите F-16 да летят и да изпълняват задачите си безопасно, закупуването на ракетна система за залпов огън EuroPULS, изграждането на щит срещу дронове, закупуването на нова артилерия с натовския калибър 155 милиметра. България може да разчита на 480 млн. евро веднага след одобрение на проектите от Европейската комисия – тези средства трябва да покрият аванси и стартиране на договорите за EuroPULS и други оръжейни системи.

Германското Министерство на отбраната планира и рамкови договори за боеприпаси, като в първия етап ще се закупят артилерийски ракети с обсег около 150 километра на стойност няколко милиарда евро. До 2030 г. Бундесверът ще получи десетки хиляди ракети, с планирани доставки на още няколко хиляди годишно в следващите години.

В по-следващите етапи се обмислят ракети с обсег до 300 км, loitering боеприпаси и специализирани блокиращи ракети с обсег над 100 км, включително варианти със самонасочващи се субмуниции SMArt.

Международни разработки и интеграция

Системата MARS 3 / EuroPULS е съвместима с различни международни разработки, сред които:

-Precision Strike Missile на Lockheed Martin

-нови далекобойни ракети от Hanwha Aerospace

-допълнителни разработки на Elbit Systems

-Част от стратегическа модернизация

Програмата е част от пакет за модернизация на германската армия на стойност над 20 милиарда евро, одобрен от парламента в началото на 2025 г. Тя ще позволи постепенното заместване на MARS II, предадени на Украйна в рамките на военната помощ за страната по време на конфликта с Русия.