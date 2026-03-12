Съдът на ЕС се произнесе за половата идентичност в документите след казус от България

Държавите трябва да издават документи според половата идентичност

Очаква се решението на европейския съд да отключи десетки подобни производства в България

Държавите членки на Европейския съюз са длъжни да издават лични документи, съобразени с преживяваната полова идентичност на своите граждани, за да гарантират свободното им движение. Това постанови Съдът на Европейския съюз по дело, свързано с България.

Казусът възниква след отказ на българските власти да издадат документи за самоличност, признаващи женския статус на транссексуална жена. Български съд се обърна към европейската институция за тълкуване на правото на ЕС.

Делото е заведено още през 2017 година с мотива, че отказът пречи на лицето да пътува свободно в рамките на Съюза. Към момента на завеждането на иска то е живеело в Италия.

В решението си съдът на ЕС постанови, че правото на съюза „се противопоставя на законодателство на държава членка, което не позволява промяна на данните за пола, вписани в регистрите за гражданско състояние на неин гражданин, упражнил правото си да се движи и пребивава свободно в друга държава членка", пише БНТ.

Съдът подчертава, че несъответствието между преживяваната полова идентичност на дадено лице и данните за пола в личната му карта може да възпрепятства правото му на свободно движение, предаде АФП.

Адвокатът на жалбоподателката Александер Шустер определи решението като „много положително" и заяви в съобщение:

„Това потвърждава ангажимента на Европейския съюз да защитава основните права и малцинствата."

Той добави:

„Унгария, Словакия и България в момента отказват на транс хората правото да притежават документи, които отразяват тяхната идентичност. С решението на Съда на ЕС днес гражданките и гражданите на тези страни ще могат също да се движат свободно в рамките на съюза, с пълното признаване на това кои са."

Жената, подала жалбата, също коментира решението:

„Това решение най-накрая ще ми позволи да получа български паспорт, съответстващ на моята идентичност. Тази стъпка ще ми помогне и да си намеря работа, без да бъда дискриминирана."

Очаква се решението на европейския съд да отключи десетки подобни производства в България, които досега са били замразени в очакване на тълкуването на съда.