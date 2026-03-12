ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Героят на "Реал": Това бе най-добрият ми мач

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ЕС прибира над 8 000 европейци у дома от Близкия изток

Самолет Снимка: pixabay

Два евакуационни полета от Саудитска Арабия и Оман, чартирани директно от Европейската комисия, кацнаха преди обяд във Варшава. С тях бяха върнати безопасно у дома 303 европейски граждани, които са се намирали в Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЕ, съобщават от пресцентъра на ЕК.

На фона на ситуацията в Близкия изток, Комисията за втори път мобилизира собствен транспортен капацитет в рамките на Механизма за гражданска защита на ЕС (rescEU) по искане на полските власти.

Наред с това са осъществени над 70 полета чрез Координационния център на ЕС за реагиране при извънредни ситуации, който при нужда е в състояние да чартира самолети и самостоятелно.

Към днешна дата над 8 000 европейски граждани са се прибрали безопасно у дома в 16 държави членки, включително България, благодарение на мобилизацията на ЕС.

Общо 23 държави са поискали помощ от ЕС за евакуиране на своите граждани от Близкия изток. През следващите дни са планирани още евакуационни полети, включително със самолети на rescEU.

Комисарят по въпросите на равенството, готовността и управлението на кризи Хаджа Лабиб заяви: „Това е европейска солидарност в пълна степен. Ще продължим да защитаваме нашите граждани, където и да се намират и ще помагаме, когато предизвикателствата са твърде големи за отделните държави."

