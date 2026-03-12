Иран предупреди САЩ да не предприемат агресивни действия срещу негови острови в Персийския залив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Всяка агресия на САЩ срещу иранските острови "ще напълни Персийския залив с кръвта на нашествениците", предупреди председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, цитиран от Асошиейтед прес.

Иран контролира три острова в района на Ормузкия проток, които завзема през 1971 г., малко преди официалното формиране на Обединените арабски емирства. Има предположения, че САЩ могат да атакуват остров Харг, който е ключов петролен терминал на Ислямската република, отбелязва американската новинарска агенция, пише БТА.

Галибаф също така отхвърли твърденията на САЩ, че са унищожили иранската ракетна програма, пише агенция ИРНА на страницата си във "Фейсбук".

"САЩ твърдят, че са унищожили иранските ракетни сили. Първоначалните мащабни ракетни атаки имаха за цел да "извадят от строя" на вражеските радари и отбранителни системи", заяви председателят на иранския парламент. "Сега Иран може да атакува всяка локация, която реши, използвайки по-малко ракети", посочи Галибаф.