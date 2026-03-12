ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С аромат на фантастично кафе

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Кремъл обвини Украйна в безотговорна атака срещу руски енергиен обект

3612
Дмитрий Песков Снимка: СНИМКА: twitter/ @nxt888

Кремъл обвини Киев, че е извършил "безотговорна" атака с дронове срещу енергиен обект в южната част на Русия, който доставя газ на Турция, предаде Франс прес.

"Снощи имаше нов опит за удари с дронове срещу компресорна станция", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той нарече газопровода "международно съоръжение", което "гарантира енергийната сигурност на Турция".

Киев продължава да се стреми да възпрепятства мирния процес, добави Песков, цитиран от ТАСС, като коментар за плановете на украинския президент Володимир Зеленски и френския му колега Еманюел Макрон да се срещнат, за да обсъдят продължаването на натиска върху Русия, пише БТА.

"В този случай киевският режим продължава своята последователна линия на възпрепятстване на мирния процес, опитва се да го прави по различни начини и в този случай намира положителна реакция в европейските столици", заяви говорителят на Кремъл.

Дмитрий Песков

