Израел е атакувал обект за разработване на ядрени оръжия на Иран

Израелските военни съобщиха днес, че са нанесли удар по обект от иранската ядрена програма, който идентифицираха като „Талеган", предадоха Ройтерс и Франс прес. Според израелската армия обектът е бил използван за разработването на ядрени оръжия, отбелязва Франс прес.

„В рамките на вълните от удари, извършени през последните дни", израелските военновъздушни сили са атакували комплекса "Талеган", а използван от режима за развиване на способности, които са ключови за производството на ядрени оръжия", се казва в изявление на армията. Това пише БТА.

Израелските сили вероятно имат предвид съоръжение, разположено в Парчин, югоизточно от Техеран, където според Института за наука и международна сигурност – базирана в САЩ организация, специализирана в наблюдението на разпространението на ядрени оръжия – Иран извършва тайни военни дейности, посочва Франс прес.