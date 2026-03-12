Руска атака по болницата в Херсон рани 3-ма души

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Руски удари по болницата в Херсон, Украйна, раниха 3-ма души

Руски войски обстреляха болница в Херсон и раниха трима души, предаде Укринформ, като се позова на публикация в Телеграм на Херсонската регионална военна администрация.

„Около 10:00 часа руските окупатори отново обстреляха една от болниците в Херсон. В следствие на атаката 21-годишен мъж, 22-годишна жена и 60-жена получиха наранявания от взривната вълна, сътресение и рани от шрапнел", се казва в публикацията.

Военната администрация уточни, че тримата са били ранени при руски обстрел на Днипропетровски район на Херсон, пише БТА.

Укринформ посочва, че руснаците периодично атакуват болницата в Днипропетровски район от 16 февруари.

