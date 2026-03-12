Ислямската революция пое отговорност за нападение срещ петролен танкер в Персийския залив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) днес пое отговорност за нападение срещу петролен танкер в Персийския залив, предаде ДПА.

Иранската държавна новинарска агенция ИРНА съобщи, че танкерът "Сейфсий Вишну", плаващ под флага на Маршаловите острови, е бил поразен, "след като не се е подчинил на предупреждения и искания, отправени от бреговата охрана на КГИР". Иран казва, че плавателният съд е собственост на САЩ.

Иракските власти съобщиха за един загинал човек при удари по два петролни танкера в Персийския залив. Нападението е извършено в териториалните води на Ирак и представлява нарушение на суверенитета на страната, заяви говорител на иракската армия, цитиран от БТА.

Индийската новинарска агенция ПТИ разпространи информацията, че жертвата е индийски гражданин и че нападението е извършено от ирански морски дрон камикадзе.

По-рано днес председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заплаши САЩ, че всяка проява на агресия срещу иранските острови "ще напълни Персийския залив с кръвта на нашествениците".