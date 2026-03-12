ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С аромат на фантастично кафе

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22456999 www.24chasa.bg

Русия призова Израел и САЩ да прекратят атаките срещу Иран

2916
Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова СНИМКА: Архив Снимка: Снимка: Архив

Русия призова днес Израел и САЩ да прекратят атаките си срещу Иран и да се върнат на масата за преговори, заяви говорителката на руското Външно министерство ,цитирана от Ройтерс и ТАСС.

"Русия ще продължи да предприема постъпки за прекратяването на ескалацията в Близкия изток в най-скоро време, както и за разрешаването на всякакви противоречия с мирни средства", посочи Захарова пред репортери.

"По данни на властите жертвите на незаконните военни действия на Вашингтон и Тел Авив сред мирното население на Иран са вече хиляди", допълни тя, като уточни, че неконтролируемата ескалация на иранския конфликт поражда загриженост.

Мария Захарова изтъкна, че Иран се е обърнал към приятелските държави, в това число и Русия, за предоставянето на хуманитарна помощ, чиято доставка в момента се организира, пише БТА.

"Във връзка с разрушаването на много болници, центрове за спешна помощ, както и големия брой ранени, сред които има и жени и деца, иранската страна се обърна към приятелските държави, в това число и Русия, с молба за доставка на медикаменти. По указание на президента Владимир Путин се организира доставката на съответната хуманитарна помощ от Русия за иранския народ", заяви говорителката.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание