Спасени са 50 души от бомбардирани петролни танкери след иранска атака

Повече от 50 членове на екипажа са спасени след иранска атака срещу два петролни танкера в иракски териториални води, съобщи за Франс прес директорът на пристанищната администрация Фархан ал Фартуси.

При удара е загинал най-малко един член на екипажа, индийски гражданин.

Някои търговски кораби в близост до или в Ормузкия проток и Персийския залив са се обявили за свързани с Китай от началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран, показват данни за морския трафик, като операторите им очевидно се опитват да намалят риска от нападения, посочва Асошиейтед прес.

Според данни на платформата за проследяване на кораби "Марин Трафик", анализирани от AП, най-малко осем кораба във или близо до Персийския залив и Оманския залив са променили сигналите за декларираната си дестинация на кратки съобщения като "СОБСТВЕНИК ОТ КИТАЙ" или "СОБСТВЕНИК И ЕКИПАЖ ОТ КИТАЙ", пише БТА.

"Основната цел на корабите, които се идентифицират публично като "китайски" при преминаването си през Персийския залив или Ормузкия проток, е предимно да намалят риска от атака, а не да улеснят преминаването през самия проток", каза Ана Субасич, анализатор на търговски рискове в компанията за данни и анализи "Кплер", която е собственик на "МаринТрафик".

Някои от корабите преминаха през протока и се насочиха към своите дестинации. Други все още се намираха в района.

Иран и свързаните с него групировки като цяло избягват да атакуват кораби, свързани с Китай, заяви Субашич, като се има предвид относително неутралната позиция на Китай в конфликта и силните икономически връзки на Пекин с Техеран, отбелязва АП.