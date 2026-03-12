ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полша е осуетила кибератака срещу ядрен център, следите водят към Иран

Полша е осуетила кибератака срещу центъра си за ядрени изследване и проучва улики, че Иран може да стои зад нея, обяви днес нейното правителство. В същото време то направи уговорката, че е възможно индикациите да са фалшиви и нарочно подхвърлени, за да скрият истинския произход на хакерското нападение, предаде Ройтерс.

Полша съобщи, че е станала мишена на голям брой кибератаки, откакто Русия предприе пълномащабната си инвазия в Украйна през 2022 г. Москва няколкократно е отричала да има роля в тях, отбелязва Ройтерс.

Полският министър на цифровизацията Кшищоф Гавковски заяви пред местни медии, че атаката срещу полския Национален център за ядрени изследвания е била извършена „през последните няколко дни", пише БТА.

„Атаката може и да не беше широкомащабна, но имаше опит да се пробие сигурността, който беше париран. Съответните служби вече работят", заяви Гавковски, допълвайки, че центърът е в безопасност.

„Първите разкрития на местата, откъдето е атакувано, са свързани с Иран. Когато има окончателна информация, ще я проверим, но много неща сочат, че атаката е от територията на Иран", допълни той.

Иранското посолство във Варшава не отговори незабавно на молбата за коментар, отбелязва Ройтерс.

Полският център проучва ядрената енергия, субатомните частици и свързани теми. Полша няма ядрено оръжие, като в момента изгражда първата си АЕЦ.

