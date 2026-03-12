Турция не е съгласна Гърция да разполага военни сили на островите в източната част на Егейско море

Турското министерство на отбраната излезе с изявление след днешния си седмичен брифинг, в което критикува разполагането на военни сили на островите в източната част на Егейско море от страна на Гърция, определяйки действието като „нарушаване на демилитаризирания статут на въпросните острови", предаде Анадолската агенция.

Изявлението на министерството идва на фона на появила се информация за разполагане на система за противовъздушна отбрана „Пейтриът" на остров Карпатос (в югоизточната част на Егейско море) след атаката с дрон срещу британската военновъздушна база Акротири на остров Кипър и разполагане на изтребители F-16 на остров Лимнос (в североизточната част на Егейско море) с цел подсигуряване на въздушното пространство на България на фона на кризата в Близкия изток, пише БТА.

„Нарушаването на демилитаризирания статут представлява фундаментално нарушение, което не води юридически до едностранно прекратяване на демилитаризирания статут. Тази позиция е изразена и от най-високите нива на нашата държава", се посочва в изявлението на Министерството, в което се припомня, че островите Лимнос и Карпатос са били "предоставени на Гърция" при условие да бъдат поддържани в демилитаризиран статут съгласно Лозанския договор от 1923 г. и Парижкия договор от 1947 г.

„Опитите на Гърция да наруши статута на островите в противоречие с надлежно сключените споразумения създават както незаконност, така и вреда за нашите добросъседски и съюзнически отношения. Такива ситуации между съюзници в НАТО са неприемливи на фона на продължаващите кризи в сигурността в нашия регион", подчертават още от Министерството, като в края на изявлението си заявяват: „Не приемаме опитите на Гърция, които не служат на истинската цел и целят да превърнат кризите в нашия регион във възможност".