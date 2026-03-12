Израелци дали заем на Моджтаба да си купи къща с 12 апартамента в Лондон в милионерски квартал

Десетки милиони паунди, използвани за финансиране на покупката на луксозни имоти в Лондон от новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, са били предоставени под формата на заем от компания, собственост на британско-израелски бизнесмени. Това показва разследване на израелската разследваща медия „Шомрим", проведено съвместно с Международния консорциум на разследващите журналисти.

Според разследването през 2013 г. е бил отпуснат заем от 36 милиона паунда на компания, регистрирана на остров Ман – юрисдикция, известна като данъчно убежище, пише Ynetnews.

По онова време нито един от иранците, участвали в сделката, не е бил под международни санкции и не е имало законови ограничения за отпускането на подобен заем. Въпреки това критиците на режима в Техеран посочват, че фактът, че финансирането идва от компания с израелска собственост, показва противоречието между официалната политика на Иран спрямо Израел и реалните финансови практики на част от елита.

Още преди началото на настоящата война и преди убийството на бащата на Моджтаба Хаменей, международна финансова медия публикува мащабно разследване за неговата бизнес империя.

Според него Хаменей е успял през определени години да заобикаля санкциите срещу Иран, както и личните санкции, наложени му през 2019 г., и да прехвърля милиарди долари към западни държави.

Парите, според източниците на разследването, произхождат от продажбата на ирански петрол и са били изпирани чрез мрежа от фиктивни компании и множество банкови сметки във Великобритания, Швейцария, Лихтенщайн и Обединените арабски емирства.

Част от тези средства са стигали до приближени на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, включително до семейството Хаменей, и са били използвани за покупка на имоти по света.

Като ключова фигура в тази мрежа е посочен Али Ансари, 57-годишен ирански бизнесмен с кипърско гражданство. Допълнителният паспорт му е позволявал да открива банкови сметки и да регистрира компании из Европа без да предизвиква подозрение.

Ансари, който познава Моджтаба Хаменей още от 80-те години, според разследването е действал като основен посредник на семейството в Европа, включително при покупката на недвижими имоти.

В Лондон Хаменей контролира над 12 имота на стойност около 120 милиона долара, включително вила за повече от 40 милиона. Освен това той притежава дялове в два хотела в Германия, луксозен голф курорт на остров Майорка, имоти в Париж и скъпа вила в луксозен квартал на Дубай.

Дейността на Ансари в Европа приключва миналата година, когато британските власти му налагат санкции, определяйки го като „корумпиран ирански банкер и бизнесмен", който финансира гвардейците на революцията. Активите му са замразени.

Ансари отрича обвиненията и заявява, че няма връзка с Хаменей. След публикуването на разследването власти в Германия и Канада започват проверки, а Кипър също обявява, че ще разгледа начина, по който той е използвал гражданството си.

Като малък, но показателен резултат от разследването, туристическа платформа премахва от списъците си хотелите в Германия, свързвани с тази мрежа.

Според документите лондонските имоти на Хаменей са закупени чрез фиктивна компания, наречена Birch Ventures, регистрирана на остров Ман, като крайният бенефициент е именно Ансари.

Новото разследване разкрива и финансирането зад една от най-големите сделки на тази компания. През 2013 г. тя получава заем от 36 милиона паунда, за да закупи имоти с площ над пет акра на престижната улица Бишъпс Авеню в Лондон, известна още като „улицата на милиардерите".

Не е ясно защо компанията се е нуждаела от заем, но експерти по финансови престъпления посочват, че подобни кредити често се използват в схеми за пране на пари, когато трябва да се прикрие произходът на средствата.

Документите показват, че заемът е бил предоставен чрез британски инвестиционен фонд, който е действал като посредник. Реалното финансиране обаче е дошло от друга компания – Topland Jupiter, част от британската инвестиционна група Topland.

Групата е основана от братята Сол и Еди Закай – израелско-британски бизнесмени, родом от град Рамат Ган.

През годините те изграждат една от най-големите компании за инвестиции в недвижими имоти във Великобритания, управляваща активи за милиарди паунди. Братята правят големи покупки по време на икономически спадове, включително придобиване на имоти на известни търговски вериги за стотици милиони долари.

През 2025 г. британският вестник „Сънди Таймс" оценява общото им състояние на около 3,6 милиарда долара.

Документите по сделката показват, че иранската страна е знаела кой стои зад финансирането, тъй като името на компанията е фигурирало в гаранционните документи. Като обезпечение са били заложени 12-те имота в Лондон.

Заемът е бил напълно изплатен около две години по-късно – през септември 2015 г.

Допълнителни документи показват, че връзките между посредническата компания и Али Ансари са продължили и след това. През 2018 г. е бил отпуснат нов заем на друга компания, свързана с него, като отново са използвани същите лондонски имоти като обезпечение.

Компанията, която е посредничила при заемите, по-късно е претърпяла няколко корпоративни промени и днес е част от друга инвестиционна група. В отговор на въпроси на журналистите тя заявява, че става дума за стари дейности на предишни структури, с които настоящата компания няма връзка.