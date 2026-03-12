ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати и голмайстори от първите 1/8-финали в Ша...

Времето София 17° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22457659 www.24chasa.bg

Гърция мести посолството си от Иран в Азербайджан

2356
Гърция Снимка: 24 часа архив

Гърция мести посолството си от Иран в столицата на Азербайджан Баку, съобщава обществената телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Гръцкото външно министерство е взело решение за преместване на дипломатическата мисия от Техеран заради влошаване на сигурността в иранската столица в следствие на атаките на САЩ и Израел.

Според министерството ситуацията в Техеран не позволява продължаване на нормалната работа на посолството.

В момента няма искания за репатриране на гръцки граждани от Иран, допълва телевизията.

Гърция продължава да поддържа позицията си, че цялостният надзор на балистичната и ядрената програма на Иран е предпоставка за постигане на мир и стабилност в региона, е уточнил говорителят на гръцкото външно министерство Лиана Зохиу.   

Гърция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)