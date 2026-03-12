ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германският външен министър: Сигурността в Ормузкия проток може да бъде гарантирана единствено чрез дипломация, заяви

Германският външен министър Йохан Вадефул Снимка: Екс/@HCN393

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви днес, че сигурността в стратегическия Ормузки проток може да бъде гарантирана единствено по пътя на дипломацията, предаде Ройтерс, цитира БТА. 

По време на посещение в Турция той подчерта, че трайното уреждане на кризата изисква диалог и координация между държавите в региона и международните партньори. По думите му е необходимо страните да обединят усилията и общите си интереси както в Персийския залив, така и в съседните региони, за да се намери изход от настоящата ситуация.

Ескалацията на напрежението последва ответните действия на Иран срещу съвместната военна операция на САЩ и Израел. Сред тях са атаки срещу кораби в Ормузкия проток - ключов морски маршрут за износ на голяма част от петрола от Близкия изток. Това доведе до почти пълно спиране на преминаването на чуждестранни плавателни съдове през протока и принуди производители в региона да намалят производството на петрол.

"Заедно трябва да намерим начин да сложим край на тази война и едновременно с това да започнем да изграждаме визия за бъдеща архитектура на сигурността в региона", заяви германският външен министър на съвместна пресконференция с турския си колега Хакан Фидан.

От своя страна, Фидан каза, че Турция се противопоставя на всякакви планове и опити за предизвикване на вътрешен конфликт в Иран, и призова за възобновяване на преговорите.

