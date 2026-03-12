Моджтаба Хаменей с първо обръщение: Иран няма да се въздържи от отмъщение за мъчениците си (Обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Иран няма да се въздържи от отмъщение за мъчениците си". Това каза върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей в първото си обръщение, откакто пое поста, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Той заяви, че лостът за въздействие със затварянето на Ормузкия проток трябва да бъде използван във войната със САЩ и Израел.

В изявлението, което беше прочетено по иранската държавна телевизия, той призова народа към единство.

Хаменей добави, че всички американски бази в района трябва да бъдат незабавно закрити.

"Ние вярваме в приятелството със съседните държави и ще атакуваме само военните бази. Продължаването на атаките е неизбежно", заяви още Моджтаба Хаменей.

Върховният лидер на Иран благодари на "бойците от фронта на съпротивата", като ги определи като най-добрите съюзници на Ислямската република. "Фронтът на съпротивата е неделима част от ценностите на Ислямската революция", подчерта той. По неговите думи Иран ще търси компенсация от враговете си или ще унищожи всичките им активи.

Това е първото изявление на Моджтаба Хаменей в ефира на иранска държавна телевизия.

Хаменей не се появи на живо по телевизията, а според оценки на Израел той е бил ранен по време на първоначалните израелско-американски удари срещу Иран на 28 февруари, в които загина баща му Али Хаменей, който беше върховен духовен лидер на Иран в продължение на десетилетия.

Новият върховен лидер на Иран потвърди също, че съпругата и сестра му са загинали в резултат от израелско-американската военна операция.