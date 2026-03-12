ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати и голмайстори от първите 1/8-финали в Ша...

Моджтаба Хаменей с първо обръщение: Иран няма да се въздържи от отмъщение за мъчениците си (Обновена)

7940
Моджтаба Хаменей Снимка: Екс/ @New_tres

"Иран няма да се въздържи от отмъщение за мъчениците си". Това каза върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей в първото си обръщение, откакто пое поста, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Той заяви, че лостът за въздействие със затварянето на Ормузкия проток трябва да бъде използван във войната със САЩ и Израел. 

В изявлението, което беше прочетено по иранската държавна телевизия, той призова народа към единство. 

Хаменей добави, че всички американски бази в района трябва да бъдат незабавно закрити. 

"Ние вярваме в приятелството със съседните държави и ще атакуваме само военните бази. Продължаването на атаките е неизбежно", заяви още Моджтаба Хаменей.

Върховният лидер на Иран благодари на "бойците от фронта на съпротивата", като ги определи като най-добрите съюзници на Ислямската република. "Фронтът на съпротивата е неделима част от ценностите на Ислямската революция", подчерта той. По неговите думи Иран ще търси компенсация от враговете си или ще унищожи всичките им активи.

Това е първото изявление на Моджтаба Хаменей в ефира на иранска държавна телевизия.

Хаменей не се появи на живо по телевизията, а според оценки на Израел той е бил ранен по време на първоначалните израелско-американски удари срещу Иран на 28 февруари, в които загина баща му Али Хаменей, който беше върховен духовен лидер на Иран в продължение на десетилетия.

Новият върховен лидер на Иран потвърди също, че съпругата и сестра му са загинали в резултат от израелско-американската военна операция.

 

Моджтаба Хаменей Снимка: Екс/ @New_tres

