ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати и голмайстори от първите 1/8-финали в Ша...

Времето София 17° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22457834 www.24chasa.bg

Шестима украински спасители пострадаха при руски удари в Харковска област

1852
Руска ракета СНИМКА: Пиксабей

Шестима украински спасители бяха ранени в населеното място Золочив в североизточната Харковска област при поредица руски удари. Двама от пострадалите са настанени в болница, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

"През нощта врагът нанесе удари с дронове по централната част на Золочив, причинявайки сериозни щети на административни, търговски и жилищни сгради. На мястото бяха изпратени екипи на Държавната служба за извънредни ситуации. Врагът нанесе повторни удари, нанасяйки значителни щети на пожарна и спасителна кола. Спасителите впоследствие потърсиха медицинска помощ. Към момента шестима спасители са ранени, двама от които са хоспитализирани с диагноза "травма от взрив", каза Евген Василенко, говорител на Държавната служба за извънредни ситуации за Харковска област.

Руски удари са засегнали няколко спасителни и служебни автомобила в Харковска област. В Золочив, Богодуховски район, дрон "Мълния" е ударил пожарна , при което са били ранени шестима служители на спасителната служба. По-късно безпилотен апарат, вероятно "Ланцет", е унищожил друг служебен автомобил, като няма информация за жертви. Дрон е поразил и кола на енергийна компания, а шофьорът е ранен.

Също така, руските сили нанесоха удар по населеното място Комишуваха в Запорожка област. Един човек е ранен, съобщи в "Телеграм" ръководителят на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров, цитиран от Укринформ.

Руска ракета СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)