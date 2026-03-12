Шестима украински спасители пострадаха при руски удари в Харковска област

Шестима украински спасители бяха ранени в населеното място Золочив в североизточната Харковска област при поредица руски удари. Двама от пострадалите са настанени в болница, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

"През нощта врагът нанесе удари с дронове по централната част на Золочив, причинявайки сериозни щети на административни, търговски и жилищни сгради. На мястото бяха изпратени екипи на Държавната служба за извънредни ситуации. Врагът нанесе повторни удари, нанасяйки значителни щети на пожарна и спасителна кола. Спасителите впоследствие потърсиха медицинска помощ. Към момента шестима спасители са ранени, двама от които са хоспитализирани с диагноза "травма от взрив", каза Евген Василенко, говорител на Държавната служба за извънредни ситуации за Харковска област.

Руски удари са засегнали няколко спасителни и служебни автомобила в Харковска област. В Золочив, Богодуховски район, дрон "Мълния" е ударил пожарна , при което са били ранени шестима служители на спасителната служба. По-късно безпилотен апарат, вероятно "Ланцет", е унищожил друг служебен автомобил, като няма информация за жертви. Дрон е поразил и кола на енергийна компания, а шофьорът е ранен.

Също така, руските сили нанесоха удар по населеното място Комишуваха в Запорожка област. Един човек е ранен, съобщи в "Телеграм" ръководителят на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров, цитиран от Укринформ.