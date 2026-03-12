ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати и голмайстори от първите 1/8-финали в Ша...

Времето София 17° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22457882 www.24chasa.bg

ЕК закри дело срещу България за достъпа до правосъдие за качеството на въздуха

836
ЕК Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Европейската комисия (ЕК) закри наказателната процедура срещу България за достъпа до правосъдие в областта на качеството на атмосферния въздух, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на сайта си. Решението на ЕК е взето на 11 март след положителна оценка на направените от България законодателни промени.

Процедурата беше открита през 2020 г., след като Комисията установи, че националното законодателство в областта на околната среда не осигурява в пълна степен възможност на представители от обществеността да оспорват по съдебен ред общинските програми за качеството на атмосферния въздух.

В отговор на констатациите на ЕК бяха предприети необходимите действия за промени в законодателството. За целта бе разработен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, с който се предвижда изрична възможност общинските програми за качество на атмосферния въздух да бъдат оспорвани по реда на административно-процесуалния кодекс. Законопроектът беше окончателно приет от Народното събрание на 11 септември м.г. 

ЕК

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)