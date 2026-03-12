ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Четирима са загинали при израелски удари в Южен Ливан

Военен дрон /илюстративна/ Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

Израелски въздушни удари поразиха днес няколко района в южната част на Ливан, като по последни данни най-малко четирима души са загинали, а няколко други са ранени, съобщи ливанската Национална новинарска агенция (ННА), цитирана от БТА. 

Въздушен удар е поразил покрайнините на градовете Харис и Кафра, а израелски бойни самолети са атакували и района между Алма аш Шааб и Накура.

Удар с дрон е бил насочен срещу автомобил в град Дейр Антар, при което е загинал един човек.

В град Бариш израелски въздушен удар е убил трима души – Ходр Абас, Ахмад Абас и Шафик Рмейти, а няколко други са били ранени и са откарани в болници в Тир.

