Иран: Ще атакуваме електроенергийната инфраструктура в региона, ако САЩ направят същото

Иран ще атакува електроенергийни обекти в региона, ако американският президент Доналд Тръмп изпълни заплахите си да атакува иранските, заяви днес ръководителят на иранския Съвет за национална сигурност Али Лариджани, цитиран от Франс прес и БТА.

„Ако те направят това, целият регион ще бъде потопен в мрак за по-малко от половин час, а тъмнината осигурява много възможности за преследване на американски войници“, написа Лариджани в социалната мрежа Екс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че американските сили могат да спрат електроснабдяването в Иран „в рамките на един час“.