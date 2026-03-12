Специализирано US издание: Сръбската армия е първата въоръжена сила в Европа с хиперзвукови балистични ракети

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сръбската армия е първата въоръжена сила в Европа, която се е сдобила с хиперзвукови балистични ракети, пише американският специализиран портал „Military Watch“, цитиран от БТА.

Снимка, показваща изтребител МиГ-29 на сръбските военновъздушни сили с две балистични ракети, произведени в Китай, показва, че Сърбия е станала вторият чуждестранен потребител на този тип ракети след Пакистан, според американското специализирано списание, съобщава сръбската национална телевизия РТС.

Първият потребител на ракетите CM-400 са военновъздушните сили на армията на Китай.

Публикуваната снимка показва самолет МиГ-29 с регистрационен номер 18205 с две ракети CM-400 AKG на подкрилните стойки. Самолетът принадлежи на 101-а изтребителна авиационна ескадрила от 204-та авиационна бригада, която е дислоцирана на военното летище „Полковник авиатор Миленко Павлович“ в Батайница, уточнява РТС днес.

Както посочва РТС, това значително променя много ограничените досега ударни възможности на тези самолети.

Ракетата „въздух-земя“ тежи 910 килограма, което позволява дори на много леки изтребители да носят две ракети. Има различни оценки за обхвата ѝ, който варира между 240 и 400 километра.

Ракетата използва инерционна навигация, сателитна навигация и пасивно радарно насочване, а може да бъде оборудвана и с инфрачервена или телевизионна търсачка, според "Military Watch".

Военни анализатори от Европа и Азия са забелязали, че сръбският МиГ-29 има пилони за окачване на китайско оръжие от типа WZHK-1. Пилоните са известни с лесния си монтаж на различни типове без модификации по самия самолет, а ракетата CM-400 AKG се изстрелва безжично чрез таблет, уточнява РТС.

Тъй като таблетът и пилонът са на няколко метра един от друг, никой не може да засече и да повлияе на сигнала за изстрелване, отбелязва медията.

Интересното е, че нито един друг изтребител в Европа не е интегрирал ракети „въздух-земя“, способни на хиперзвукови скорости, включително самолети на ВВС на САЩ, разположени в бази из целия континент, посочва американският портал.