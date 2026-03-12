ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Владо Илиев записа 3-ото си най-добро класиране в ...

Украйна: Руските сили удариха жп линии в Сумска и Николаевска област

1388
ЖП линия СНИМКА: Pixabay

Руски удари по железопътни гари в Сумска и Николаевска област нанесоха щети по локомотиви и железопътни релси, предаде Укринформ, като се позова на вицепремиера и министър на общностното и териториалното развитие Олексий Кулеба.

„Днес врагът отново атакува цивилна железопътна инфраструктура. Руски дрон порази територията на железопътна гара в Сумска област. Експлозията нанесе щети на локомотиви, релси и сградата на гарата“, пише в публикация на Кулеба в Телеграм.

Дрон днес порази железопътна инфраструктура и в Николаевска област. Той е повредил и дизелов локомотив.

Според Кулеба няма пострадали при атаките и всички спасителни служби работят на място.

От началото на пролетта украинската железопътна компания „Укрзализниця“ работи в условия на все по-силни атаки, посочва Укринформ. Компанията съветва пътниците да следват нови маршрути за пътуване, които вземат предвид условията за сигурност.

